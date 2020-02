Mathieu van der Poel past voor de Omloop wegens ziekte

Mathieu van der Poel is ziek en zal niet aan de start van de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad verschijnen.

De Nederlandse kopman van Alpecin - Fenix is sinds de nacht van woensdag op donderdag geveld door griep en hoge koort. Ook ploegmaats Sacha Modolo en Oscar Riesebeek moeten verstek geven zaterdag.

Volgens zijn ploeg Alpecin - Fenix is het nog niet duidelijk hoe lang Mathieu van der Poel aan de kant zal staan. De geplande verkenning van maandag voor de Ronde van Vlaanderen gaat ook niet door.

In de selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad wordt hij vervangen door Floris De Tier. Dries De Bondt zal Sacha Modolo vervangen in Kuurne-Brussel-Kuurne zondag. Roy Jans neemt de plek in van Oscar Riesebeek.