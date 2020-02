2020 wordt het jaar waarin de digitale versnelling versnelt. Kan de Vlaming nog volgen?

Videostreaming, podcasts, mobiel betalen, artificiële intelligentie: allemaal zijn ze aan een grote doorbraak toe. Maar kunnen en willen we wel bijbenen?

Alsof het allemaal nog niet hard genoeg ging, zal het dit jaar nog wat harder gaan. ‘2020 wordt een jaar van versnelling’, zegt ¬Lieven De Marez van Ugent. Sinds 2009 brengt de professor media, technologie en innovatie met zijn onderzoeksgroep IMEC-MICT het digitale gedrag van de Vlaming in kaart, in de digimeter. In deze podcast bespreekt hij de jongste editie daarvan met technologiejournalist Dominique Deckmyn.

Credits

Journalist Dominique Deckmyn | Gast Lieven De Marez | Host Niels De Keukelaere | Redactie Niels De Keukelaere | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.