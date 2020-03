Haatreacties op sociale media: waarom vooral vrouwelijke opiniemakers het moeten ontgelden

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen - en met name: zwarte vrouwen - veel meer haatreacties over zich heen krijgen dan andere mensen die zich in het publieke debat mengen. Hoe ga je daarmee om? En wat is eraan te doen?

Op de redactionele pagina’s en de opiniepagina’s van De Standaard ging het de voorbije weken een paar keer over vrouwelijke opiniemakers. En de heftige reacties die zij op sociale media over zich heen krijgen. Dat is een hot topic, en dat blijft het ook. De afgelopen dagen nog was er heel veel aandacht voor een video van Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlementslid voor Open VLD. Zij klaagt het dagelijkse seksisme en racisme aan waar vrouwen mee te maken krijgen als ze op de voorgrond treden. In deze podcast gaan twee vrouwen daarover in gesprek. Jozefien Daelemans is experte op het gebied van gendergelijkheid. Zij ziet hoe het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen hun mening uiten. En niet omdat ze niet willen, maar door de stortvloed aan heftige reacties die ze oproepen. Ze gaat erover in gesprek met opiniemaakster Mia Doornaert. Zij vindt: als je niet tegen die reacties kunt, meng je dan niet in het debat.

