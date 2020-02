Drie vrouwen, afkomstig uit Borgloon, zakten tijdens een wandeling in het Limburge Rijkhoven weg in de modder. Eén van hen kon op eigen krachten uit de koude modder geraken, de twee anderen hadden hulp nodig van de brandweer.

De vrouwen waren na bevrijding door de brandweer een beetje onderkoeld. Na een check-up door het ambulancepersoneel bleek alles in orde. De drie waren tijdens de wandeling van hun route afgeweken en kwamen zo op een perceel van een oude boerderij terecht. Op het perceel waren recent grondwerken uitgevoerd. Op de plaats waar ze wegzakten, lag vroeger een oude zinkput. Door de hevige regenval van de voorbije periode was het perceel zeer drassig geworden. ‘We probeerden er met onze handen en voeten door te kruipen, maar zo zakten we dieper en dieper’, vertelde een van de dames. Uiteindelijk kwamen ze tot aan hun middel in de smurrie terecht.

De brandweerpost Bilzen van de hulpverleningszone Oost-Limburg ging ter plaatse, nadat een van de drie vrouwen alarm had geslagen. Met draagberries geraakten de brandweermannen bij de twee vrouwen om hen uit de smurrie te trekken. De hulpdiensten brachten de vrouwen terug naar hun wagen op de parking van Alden Biesen, zodat ze terug naar huis konden keren.