‘Dankbaar voor de vrouwen die getuigd hebben tegen Weinstein’

Hoewel er meer dan tachtig vrouwen naar voren traden met beschuldigingen tegen de voormalige filmproducer Harvey Weinstein, kwamen de aanklachten op zijn proces uiteindelijk maar van twee vrouwen. De vrouwen achter de #MeToo-beweging reageren opgelucht.

De aanklachten tegen Weinstein begonnen in 2017 met artikels in The New York Times en The New Yorker. Het kwam tot een proces, en na vijf dagen beraad werd de voormalige producer schuldig bevonden aan seksuele aanranding en verkrachting ‘in de derde graad’.

‘Ik ben de dappere vrouwen die hebben getuigd dankbaar, maar ook de jury die doorheen de vuile tactieken van de verdediging zag’, tweette actrice Rosanna Arquette. Zij was in het verleden ook slachtoffer was van ongewenste seksuele toenadering door Weinstein. ‘We zullen de wetten veranderen, zodat slachtoffers van verkrachting gehoord kunnen worden.’

De ‘Silence breakers’, de groep vrouwen die Weinstein beschuldigt van seksuele aanranding, schrijft in een persbericht dat ze ontgoocheld is dat Weinstein niet over de hele lijn schuldig werd bevonden. ‘Harvey Weinstein zal nu wel voor altijd te kennen staan als een veroordeelde verkrachter’, schrijven de vrouwen. ‘Dit was een gebrekkig proces, van in het begin, maar het is nog duidelijker geworden welke moeilijkheden vrouwen moeten ondergaan als ze de waarheid over hun aanranders naar boven willen brengen.’

‘Dit proces, en de beslissing van de jury, kondigt een nieuwe periode van gerechtigheid aan’, laat Tina Tchen, voorzitter van de beweging Time’s up, weten. ‘Dat geldt niet alleen voor de Silence breakers, maar ook voor alle slachtoffers van aanranding. Het oordeel van jury is een belangrijke boodschap voor de wereld.’

‘Geloof en steun overlevers van seksueel geweld in de rechtszaal, in de klaslokalen, en in de wandelgangen van het Congres’, schreef Dominique Huett, een van de vrouwen die Weinstein beschuldigt van seksuele aanranding, op Twitter.

De procureur van het district Manhattan prijst de uitspraak van de jury in de rechtzaak tegen filmproducent Harvey Weinstein. 'Het is een nieuwe dag omdat Harvey Weinstein eindelijk verantwoordelijk is gehouden voor de misdaden die hij heeft begaan', zei Cyrus Vance op een persconferentie maandag. De vrouwen die tegen hem getuigden hebben 'de loop van de geschiedenis in de strijd tegen seksueel geweld veranderd', vindt de procureur. Hoewel de voormalige filmproducent niet schuldig werd bevonden op alle aanklachten, is de procureur 'niet ontevreden'. Volgens Vance geeft het verdict een signaal aan slachtoffers van seksueel geweld dat het rechtssysteem hen gelooft.