Belgian Lions ook tegen Denemarken foutloos in kwalificaties voor EK

Het nationale mannenteam is goed op weg om voor de vijfde keer op rij deel te nemen aan het EK basketbal. Na de stunt tegen grootmacht Litouwen, gingen de Belgian Lions nu ook winnen in Denemarken. De Denen kregen een duidelijke 72-88 om de oren.

De Belgian Lions openden met een tweede zege in de EK-kwalificatieronde op een rij de deur naar een vijfde opeenvolgende EK. De selectie van bondscoach Dario Gjergja won in de uitverkochte Farum Arena (3.200 toeschouwers) na een demonstratie van attractief basketbal met afgetekende cijfers van Denemarken.

Kevin Tumba opende de score en Jean-Marc Mwema en Jonathan Tabu dropten snel twee driepunters. Een goede Belgische start was meteen een feit: 3-9. Iffe Lundberg loodste Denemarken wel naar een 9-9 tussenstand. De Belgian Lions waren defensief weer ijzersterk en namen via Quentin Serron, Maxime De Zeeuw en een weer dartele Jonathan Tabu (6 assists in de eerste helft) snel afstand. Dat leidde in het eerste kwart, met ook korven van Khalid Boukichou, en na een 13-16 tussenstand naar een 18-27 bonus.

Dominante Obasohan

In het tweede schuifje gingen de sublieme Belgian Lions heerlijk op hun elan door. Retin Obasohan was weer fysiek dominant en pakte met stevige drives uit en ook Vincent Kesteloot viel sterk in. De Denen, teruggevallen in een zoneverdediging, werden aan flarden gespeeld. Fast-breaks en driepunters serveerden de Belgian Lions. Met 7 op 11 bommen, dominantie in de rebound en maar liefst 16 assists in de eerste helft ging het na 25-35 en een maximale 30-50 dan ook naar een 39-55 bonus halfweg. In de eerste helft kwamen maar liefst tien Belgische spelers tot scoren!

Jonathan Tabu opende de tweede helft met een bom (39-58) maar Denemarken reageerde naar een 46-60 achterstand. Tabu bleef echter met driepunters uitpakken en ook Quentin Serron was vanop halve afstand trefzeker. De Lions bleven enerzijds defensief scherp en anderzijds offensief outstanding. Retin Obasohan legde on the buzzer en na een snelle drive de 52-78 tussenstand na dertig minuten vast.

Dipje

De Belgian Lions namen in het slotkwart echter een slechte start. Daniel Mortensen met een driepunter stak het vuur aan de lont. Denemarken perste er in vijf minuten een 16-0 tussenspurt uit: 68-78! Na ruim vijf minuten scoorden de Belgian Lions de eerste field-goal in het slotkwart. Jonathan Tabu bracht met uiteraard een bom, zijn vijfde, voor de verlossing. De wedstrijd werd bitsig en de Lions werden nerveus en begonnen te missen. Offensief vielen de Denen echter ook stil zodat de Belgian Lions na 69-81 en knappe drives van Retin Obasohan (72-88) de verdiende overwinning niet meer lieten ontsnappen. De Lions dropten maar liefst 13 op 27 bommen. “We brachten na de knappe winst tegen Litouwen bevestiging. Dat is in zo een korte voorbereiding en in deze formule het belangrijkste. Met 2 op 2 hebben we vooral onze start niet gemist in deze EK-kwalificatieronde,” zei bondscoach Dario Gjergja.

De Lions flikkeren in poule C dan ook ongeslagen aan de leiding. De volgende partijen zijn pas in november. De Lions moeten dan naar Tsjechië en naar Litouwen. Tsjechië is als één van de vier gastlanden al geplaatst voor Eurobasket 2021. Litouwen of Denemarken achter zich houden is voldoende voor de Belgian Lions richting kwalificatie. De eerste window hebben kapitein Jonathan Tabu en zijn ploegmaats die opdracht al met verve ingevuld. De tickets voor het EK mogen officieus dan ook al geboekt worden.