De koelwagen die een massagraf werd: reconstructie van een fatale rit

Op 23 oktober 2019 wordt in Essex een koelwagen vol dode lichamen aangetroffen. Een koelwagen die een dag daarvoor Vietnamese mensen heeft opgepikt in Frankrijk en België.

De ene dag staat de oplegger nog leeg in het Franse Calais, nog geen dag later staat hij in het Engelse Essex met 39 doden aan boord. Wat tussendoor gebeurt, is een verhaal van banale routine, georganiseerde misdaad, dodelijke fouten en schuldig verzuim. Journalisten Wouter Woussen en Roeland Termote maakten een reconstructie van de fatale oversteek.

Lees hier het artikel van Wouter Woussen en Roeland Termote over de fatale rit naar Essex.

Journalist Wouter Woussen en Roeland Termote | Host Nele Eeckhout | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Annelies Vanderoost en Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.