Weinstein schuldig aan verkrachting en seksuele aanranding

Op de vijfde dag van beraadslaging is de jury in de verkrachtingszaak tegen voormalige producer Harvey Weinstein tot een verdict gekomen. Hij werd schuldig bevonden aan seksuele aanranding en verkrachting 'in de derde graad'. Hij is volgens de jury echter geen serieverkrachter en werd onschuldig bevonden aan verkrachting 'in de eerste graad'. Weinstein gaat in beroep.

Verkrachting in de derde graad betekent dat de seks niet met wederzijdse toestemming gebeurde, maar er kan niet bewezen worden dat er geweld aan te pas kwam. Bij verkrachting in de eerste graad zijn er wel bewijzen voor geweld. De 67-jarige voormalige producer had onschuldig gepleit over de hele lijn, maar riskeert door dit verdict een celstraf tot 25 jaar. De jury heeft ook de onmiddellijke aanhouding gevraagd van Weinstein, hij werd in de boeien werd geslagen.

De jury bestond uit vijf vrouwen en zeven mannen en had in totaal vijf dagen nodig om een oordeel te vellen in de zaak. In totaal hebben zes vrouwen in het proces getuigd van aanranding.

De advocate van Weinstein, Donna Rotunno, zei na de uitspraak dat ze in beroep wil gaan. 'We zijn ontgoocheld', zei Rotunno aan de journalisten aan het gerechtsgebouw. 'Dit gevecht is nog niet voorbij, we gaan absoluut in beroep', zei ze. 'Het was absoluut niet leuk om te zien hoe mijn cliënt in hechtenis werd genomen.'

Meer dan tachtig vrouwen hadden Weinstein publiekelijk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, aanrandingen en verkrachting, maar het proces in New York ging uiteindelijk over vijf aanklachten van twee vrouwen, tweemaal 'predatory sexual assault' (serieverkrachting, red.), eenmaal verkrachting in de eerste graad en eenmaal verkrachting in de derde graad van Jessica Mann en eenmaal seksuele aanranding van Mimi Haleyi. Weinstein kon nooit voor alle vijf de aanklachten veroordeeld worden, omdat de aanklachten binnen een getrapt systeem vallen. Hij is nu bijvoorbeeld veroordeeld voor verkrachting in de derde graad, wat wil zeggen dat de aanklacht over verkrachting in de eerste graad volgens de juryleden niet van toepassing was.

Jessica Mann, die ooit een acteercarrière ambieerde, zegt in 2013 in een New Yorks hotel door Harvey Weinstein verkracht te zijn. De tweede aanklager is Mimi Haleyi, een productieassistente, die zegt dat de producent haar in 2006 dwong tot orale seks.

#MeToo-beweging

Het proces tegen Weinstein ging uiteindelijk op 6 januari van start, ruim twee jaar na de eerste berichten over seksuele intimidatie. In 2017 brachten artikels in The New York Times en The New Yorker aan het licht dat Weinstein decennialang medewerksters en actrices seksueel geïntimideerd en lastiggevallen had. Die onthullingen betekenden de start van de #MeToo-beweging.

Veel beschuldigingen tegen Weinstein vielen strafrechtelijk uit de boot omdat de feiten wel laakbaar, maar niet strafbaar zijn. Dat is onder meer het geval bij actrices Gwyneth Paltrow en Rosanna Arquette. Andere feiten vonden plaats buiten de staat New York. In Los Angeles loopt nog een andere strafzaak tegen Weinstein, waar hij wordt beschuldigd van verkrachting. Daarnaast zijn er nog tientallen vrouwen die rechtszaken hebben aangespannen voor seksuele aanranding.

Volgens The New York Times onderzocht de politie van New York uiteindelijk toch meer dan veertien feiten. Een deel daarvan bleek verjaard. Sommige vrouwen wilden niet meewerken omdat ze vreesden dat de impact van een proces op hun privéleven verwoestend zou zijn. Een groot deel van de aanklaagsters trof eind 2019 een gemeenschappelijke minnelijke schikking met Weinstein. Dat is controversieel omdat Weinstein geen schuld hoefde te bekennen en omdat hij de aanklaagsters geen cent hoefde te betalen uit eigen zak, zijn verzekeringen keerden de slachtoffers een schadevergoeding uit.