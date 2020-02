Tesla opladen tijdens vakantieweekend? Enkele uren geduld, alstublieft

Het zwarte weekend op de snelwegen naar skigebieden heeft niet alleen tot files op de weg geleid, maar ook tot lange wachttijden bij de laadstations van Tesla.

Consultancybureau KPMG waarschuwde vorige donderdag nog voor files aan de laadpalen door druk verkeer naar skigebieden. Die voorspelling bleek bijzonder accuraat te zijn. Afgelopen weekend was het namelijk flink aanschuiven geblazen aan verschillende laadstations met Superchargers van Tesla in Duitsland en Oostenrijk. Op sociale media doken verschillende filmpjes op van tientallen elektrische auto’s die urenlang netjes hun beurt afwachtten.

‘Mensen hebben uren staan wachten’, zegt Bud van der Schrier van KPMG aan Algemeen Dagblad. ‘Bovendien mogen mensen bij extreme drukte slechts een halfuur laden bij de Superchargers.’ Tesla ontkende dit principe in het verleden al meerdere keren, maar gaf wel toe dat het bestuurders slechts laat laden tot de accu 80 procent vol is in drukke periodes om ‘iedereen een kans te geven’.

Komend weekend worden gelijkaardige files verwacht aan de laadstations van Tesla. Wie zich vlot wil verplaatsen, wordt aangeraden om zo veel mogelijk ’s nachts te rijden en in daluren en om na te kijken of het hotel waarin je logeert mogelijkheden biedt om je wagen op te laden. Een laadkabel meenemen die in een standaard stopcontact past, is een (minder efficiënt) plan B.