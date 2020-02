Forse prijsverhogingen: is Coolblue speelbal van hackers?

Klanten van Coolblue klagen sinds afgelopen weekeinde over plotse, forse prijsverhogingen. Is de site van Coolblue gehackt?

De Nederlandse online winkel Coolblue is maandag het onderwerp van wilde speculaties op sociale media en in de reguliere Nederlandse pers. Het verhaal begon met klachten van klanten die afgelopen weekeinde tijdens het shoppen op Coolblue ontdekten dat een aantal IT-producten in hun winkelmandje, zoals de Nintendo Switch of de nieuwste iPhone, van het ene op het andere moment een stuk duurder waren geworden.

Toen ook nog een aantal vaste marketinglinks naar partnerbedrijven van Coolblue niet meer werkten, begon de geruchtenmolen te draaien.

De speculaties gaan alle kanten op, en stoppen niet bij een toevallige technische panne. Een van de meest terugkomende theorieën: Coolblue is gehackt en het bedrijf moet losgeld betalen aan de cybercriminelen om weer een normaal werkende site te bekomen. Nog spectaculairder: Coolblue valt ten prooi aan een overname door de Amerikanse online gigant Amazon, die binnenkort op de Nederlandse markt van start wil gaan en door de inlijving van Coolblue meteen op het marktleiderschap mikt.

Vragen onbeantwoord

Voor alle duidelijkheid: er is geen enkel bewijs voor deze stellingen. Vorige week maakte het bedrijf nog zijn jaarresultaten bekend, waaruit bleek dat op een omzet van 1,5 miljard euro amper 15 miljoen euro winst werd gemaakt.

De onrust wordt echter door Coolblue zelf in de hand gewerkt doordat management en persdienst de hele dag lang alle vragen tot informatie onbeantwoord laten. Waarom?