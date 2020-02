Nieuwe coronavirus eist zevende leven in Italië, reisadvies aangepast

In Italië is maandag een zevende patiënt overleden aan de gevolgen van het sars-CoV-2-virus. Meer dan 200 mensen zijn er besmet. Dat maakt Italië de grootste broeihaard buiten Azië. Lokale overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor Italië aan.

Het laatste Italiaanse slachtoffer is een tachtigjarige man die donderdag naar het ziekenhuis in Lodi moest na een hartaanval. Hij werd opgenomen in de afdeling intensieve zorgen. Na een positieve test op het nieuwe coronavirus werd de man naar het Sacco-ziekenhuis in Milaan overgebracht, waar hij overleed. De overige zes sterfgevallen in Italië waren patiënten die al te kampen hadden met gezondheidsproblemen.

Maatregelen

Premier Conte kondigde zondag drastische maatregelen aan om het virus onder controle te krijgen. De noodmaatregelen blijven enkele weken van kracht, en hebben gevolgen voor zowat 50.000 mensen. Elf steden, Codogno, Casapusterlengo, Castiglione d'Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini en Vo Euganeo, werden onder quarantaine geplaatst, scholen en bedrijven moeten de deuren sluiten.

Ook het carnaval in Venetië wordt afgelast, en wie zonder toestemming een zone betreedt die als hotspot beschouwd wordt, kan een boete krijgen.

Reisadvies

De Belgische overheid heeft het reisadvies voor Italië lichtjes aangepast en raadt aan om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen en zich te informeren. Zo is het bijvoorbeeld verboden om de getroffen gemeentes en zones te verlaten en te betreden, worden alle openbare evenementen opgeschort, sluiten musea voor het grote publiek, en wordt de toegang van transportdiensten beperkt.

Er wordt ook aangeraden om de handen regelmatig te wassen met zeep, zo min mogelijk ogen, neus en mond aan te raken, de mond en neus te bedekken met wegwerpbare papieren zakdoeken bij het niezen of hoesten en contact met zieke mensen te vermijden.

