Ben ik besmet met het nieuwe coronavirus?

Zou het de griep zijn? Of toch het nieuwe coronavirus? Alle alarmsignalen op een rijtje.

De gewone griep doet de ronde en het nieuwe coronavirus, ‘sars-CoV-2’, komt almaar dichterbij, nu ook Noord-Italië in de ban is van het virus. Op dit moment is er in ons land voor zover geweten geen sprake van overdracht van het virus tussen personen.

Welke personen met keelpijn en koorts moeten zich toch zorgen maken? Hoe scheiden artsen het kaf van het koren?

De vakgroep huisartsgeneeskunde van de VUB heeft een vragenlijst online gezet (www.coronavirustest.be) om bij jezelf snel het risico op een besmetting met het nieuwe corona in te schatten.

Het komt hierop neer: een ‘verdacht geval’ van covid-19, de officiële naam van de ziekte die het sars-CoV-2-virus uitlokt, dat zijn patiënten die:

1. symptomen hebben van een luchtweginfectie (plotse start, minstens één van volgende symptomen: minstens 38,5 graden koorts, hoest, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden),

2. zijn teruggekeerd uit China of die in contact zijn geweest met een patiënt die zeker het nieuwe coronavirus heeft, en

3. waarbij die blootstelling minder dan 14 dagen geleden was.

De drie criteria komen uit de procedure die de overheid voor de huisartsen heeft opgesteld. Het wetenschappelijke coronacomité overweegt nu om het ‘reiscriterium’ (terugkeerders uit China) uit te breiden volgens de nieuwste hotspots – denk aan Noord-Italië. Dinsdagnamiddag zou er daarover uitsluitsel komen.

'Neem telefonisch contact op met huisarts'

‘Wie vreest besmet te zijn met het nieuwe coronavirus, neemt best contact op met zijn of haar huisarts’, zegt Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde aan de VUB. ‘Telefonisch, om te vermijden dat je in de wachtzaal andere personen besmet. De huisarts kan dan op huisbezoek komen.’

De huisarts neemt een test af door met een wattenstaafje een staal te nemen uit de neus of keel. De testkit wordt dan naar het labo gestuurd. In afwachting van het resultaat blijft de patiënt in thuisquarantaine. Het huis verlaten moet dan tot een absoluut minimum beperkt worden, een mondmasker dragen is belangrijk als er andere personen in dezelfde ruimte zijn, elk bezoek aan huis is te vermijden.

En wat als het resultaat positief is? Als de patiënt in (redelijk) goede toestand is, kan hij/zij in thuisquarantaine blijven en daar uitzieken. Als hij/zij wél ernstige symptomen vertoont, zoals tekenen van een longontsteking, volgt een ziekenhuisopname in isolatie.

Ook in Zuid-Korea maken ze zich zorgen om het nieuwe coronavirus.