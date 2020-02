Wijnkelder van Deens sterrenrestaurant geplunderd

In de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn dieven aan de haal gegaan met een zestigtal grands crus van sterrenrestaurant Formel B.

De diefstal gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag bij Formel B, door restaurantgids Michelin met één ster bekroond. De dieven waren de wijnkelder langs het aangrenzende gebouw binnengedrongen via een gat in de muur.

‘We zijn momenteel aan het natellen wat er exact allemaal ontbreekt’, zeggen eigenaars Rune Jochumsen en Kristian Arpe-Møller maandag op Facebook. ‘De dieven waren specifiek op zoek naar de zeldzame wijnen met een hoge marktwaarde.’ Volgens de uitbaters is voor minstens 1,5 miljoen Deense kroon (meer dan 200.000 euro) aan wijnen verdwenen.

Jochumsen en Arpe-Møller doen ook een oproep om hun Facebookpost te delen in de hoop de wijnen nog terug te vinden. De politie is ook een onderzoek gestart.