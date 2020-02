‘Legaliseer softdrugs’ en 99 andere voorstellen van Gwendolyn Rutten

‘Legaliseer softdrugs en hef er een taks op.’ ‘Er komt een Belgische kieskring.’ ‘Schaf alle belastingen af die meer kosten dan ze opbrengen.’ Een greep uit de ideeënbus van Gwendolyn Rutten.

Vanochtend kondigde Gwendolyn Rutten (Open VLD) aan dat ze geen kandidaat is om zichzelf op te volgen als partijvoorzitster. Rutten wil wel in het partijbestuur blijven en zet die kandidatuur kracht bij met de lancering van 100 ideeën. Stellingen die ze naar eigen zeggen samenstelde omdat ze als ‘basismilitant wil blijven strijden voor de liberale idealen’. Bezoekers van haar website kunnen stemmen op Ruttens ideeën. Op die manier komen de populairste stellingen naar boven. Of de lijst van stellingen navolging krijgt binnen de partij is maar zeer de vraag.

Klassiek liberalisme

De populairste ideeën blijken de klassiek liberale stokpaardjes te zijn. ‘We bieden zelfstandigen en vrije beroepers een volwaardig sociaal vangnet aan dat overeenkomt met wat ze bijdragen.’ Het beschermen van de zelfstandigen en vrije beroepen heeft altijd bovenaan de liberale agenda gestaan. Ook het ander paradepaardje, belastingen, of liever de afwezigheid ervan komt enkele malen voor in de lijst. Rutten wil ‘alle belastingen afschaffen die meer kosten dan ze opbrengen’. Het kadert binnen de liberale idee dat de staat zich zo min mogelijk moet mengen in het leven van haar burgers. Daarom mogen overheidsorganisaties als bpost, Belfius of Proximus wat haar betreft verkocht worden. Zelfs wat betreft gezondheidszorg moet de staat minder tussenkomen: ‘We halen de gezondheidszorgen uit de sociale zekerheid, zowel qua financiering als qua besluitvorming.’ Ook de organisatiestructuur van de overheid moet drastisch anders. Elk parlement telt nog 100 leden. De regering telt er nog maximaal 10, met evenveel mannen als vrouwen.

Meer België, meer EU

Rutten uitte zaterdag nog haar liefde voor België op twitter. Ondanks de kritiek komt die voorliefde toch duidelijk aan bod in haar ideeënlijst. ‘We laten alle Vlaamse kinderen in Wallonië, Brussel of Duitstalig België naar school gaan en omgekeerd.’ Ook worden ‘alle Belgen minstens drietalig’. Over meer autonomie voor Vlaanderen wordt met geen woord gerept. Integendeel. Er moeten volgens Rutten terug ‘een Belgische federale kieskring komen’. Er kan dan vanuit Vlaanderen gestemd worden op Franstalige kandidaten en omgekeerd. Bovendien wordt ‘ons land het eerste Europese district.’ Als België Ruttens grootste liefde is, dan heeft ze ook serieuze boon voor Europa. Ze pleit voor het installeren van een heus ‘Europees leger’.

Progressief en jeugdig

‘Legaliseer softdrugs en hef er een taks op.’ ‘We schaffen de lessen én de subsidies voor levensbeschouwing en religie af.’ Enkele stellingen van Rutten zijn doorspekt met jeugdige, progressievere ideeën. Die zijn vooral gericht op de jeugd en op het klimaat. Zo moet ‘élke schooldag starten met sport’. Ook moet sporten fiscaal aftrekbaar worden voor minderjarigen. Museumbezoeken voor studenten worden gratis. Rutten duidelijk aandacht voor ontspanning voor kinderen. Hun kindergeld moet bovendien gestort worden op ‘een rekening van en voor het kind’.

Opvallend

Rutten formuleerde verder enkele ideeën die wel heel opvallend zijn. Zo wil ze ‘dat elke wet een vervaldatum krijgt’. Ook moet een burger in haar ogen ‘een tegenstem kunnen uitbrengen bij verkiezingen’. Op die manier kan de kiezer zich uitdrukkelijk uitspreken tegen een bepaalde kandidaat of partij. Verder moet het artsenhonorarium eraan geloven aangezien ‘een eenpersoonskamer in een ziekenhuis de regel moet worden’.