Een auto is in Volkmarsen - in de Duitse deelstaat Hessen - ingereden op een carnavalsstoet. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder is opgepakt.

Tien mensen zijn gewond geraakt nadat een zilverkleurige Mercedes rond 14.30 uur op de stoet is ingereden, meldt de politie. Volgens Duitse media zijn daar ook kinderen bij.

Volgens een ooggetuige reed de auto ongeveer 30 meter door voor hij tot stilstand kwam. Aan de Frankfurter Rundschau melden getuigen het leek alsof de auto kinderen viseerde.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Of de bestuurder bewust op de stoet is ingereden of het om een ongeval gaat, wil de politie nog niet zeggen. ‘We weten niet of hij bewust de menigte inreed’, zegt een politiewoordvoerster aan Bild.

Carnaval is erg populair in westelijke delen van Duitsland, vooral in Keulen en Düsseldorf. Volkmarsen is een gemeente in het district Waldeck-Frankenberg met zo'n 6.800 inwoners.

