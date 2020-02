The Guardian tipt Gent als citytripbestemming: 'Middeleeuws en magisch'

The Guardian heeft Gent getipt als ideale bestemming voor een citytripje. Dat heeft de stad volgens de Britse krant onder meer te danken aan het Van Eyck-jaar. 'Middeleeuws en magisch, levendig en edgy, de Belgische stad prikkelt al je zintuigen', klinkt het.

In Gent draait dit jaar alles rond de grote tentoonstelling van de schilderijen van Jan Van Eyck en natuurlijk ook het Lam Gods. Volgens The Guardian is dat alleen al een reden om dit jaar een bezoekje te brengen aan de Arteveldestad. Maar er is meer, veel meer.

'Gent is even mooi als Brugge, maar dan zonder de drukte', klinkt het. 'Toen we er op een winteravond toekwamen, voelde de stad magisch aan. Maar het is meer dan een openluchtmuseum. Je vindt er vinylshops en tweedehandswinkels naast vegan cafés. Gent heeft met graffitikunstenaar ROA zelfs een eigen Banksy in huis.'

De krant heeft daarnaast enkele eervolle vermeldingen in petto voor stadsbrouwerij Gruut, het Groot Vleeshuis, Chocolaterie Van Hoorebeke, het hotel 1898 The Post, het Design Museum, het STAM en natuurlijk het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de krant de loftrompet steekt over Gent. Eind oktober zette het de stad nog op plaats vier in de top tien van leukste ecovriendelijke steden om in de herfst met de trein te bezoeken.