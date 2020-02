Moet belangrijke concurrent van Matthias Casse olympische droom opbergen door spanningen met Iran?

De Iraanse voormalige wereldkampioen judo Saeid Mollaei hoopt ondanks zijn vlucht uit Iran komende zomer toch naar de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio te gaan, zo vertelde hij maandag aan reporters in het Duitse Ratingen. In Duitsland heeft hij politiek asiel aangevraagd. Sinds december komt hij in zijn sport uit voor Mongolië.

Vorige zomer kwam Mollaei op het WK in Tokio in het oog van een storm terecht. Hij verloor immers opzettelijk tegen onze landgenoot Matthias Casse om in de finale niet tegen de Israëliër Sagi Muki te moeten kampen. Mollaei verklaarde achteraf dat hij bedreigd was door de Iraanse overheid en absoluut moest verliezen. Iran verbiedt zijn judoka’s al jaren om uit te komen tegen Israëli’s, gezien de spanningen tussen beide landen. Iran erkent Israël niet als staat.

De Internationale Judofederatie IJF oordeelde dat die bedreigingen een inbreuk vormen op haar reglementen en meer specifiek “ingaan tegen de olympische geest en het principe van de politieke neutraliteit”. De IJF legde de Iraanse judobond dan ook een schorsing op, waardoor de grootmacht geen judoka’s naar de Spelen kan sturen.

“Ik voel mij erg goed. Het is mijn droom om op de Spelen voor Mongolië uit te komen en een medaille te winnen”, vertelde Mollaei in Duitsland. Nochtans is het helemaal niet zeker dat die olympische droom wel in vervulling zal gaan. In principe zou Iran dan akkoord moeten gaan met de overstap naar Mongolië. “Ik heb nooit iets over Iran gezegd. Aan politiek doe ik niet mee. Ik voel mij op de eerste plaats Iraniër, maar tegelijkertijd ben ik ook een atleet. Iran erkent het olympisch handvest, maar gedraagt zich er niet naar.”