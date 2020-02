Bart De Pauw eist schadevergoeding na artikel over rechtszaak

Tv-maker Bart De Pauw sleept de krant De Morgen en journalist Douglas De Coninck voor de rechter na een artikel over hem. Dat meldt zijn advocaat Michaël Verhaeghe.

Afgelopen weekend verscheen een artikel van Douglas De Coninck over Bart De Pauw in De Morgen en op de websites van Het Laatste Nieuws en Humo. De titel luidde: Proces Bart De Pauw stilaan onafwendbaar: ‘Hij beweert dat iemand anders zijn gsm gebruikte’.

Volgens De Pauws advocaat, Michaël Verhaeghe, gaat het om een ‘tendentieus’ artikel ‘vol flagrante en schadelijke leugens’.

‘Deze keer is er een grens overschreden’, stelt hij. ‘Zo heeft Bart in geen enkel verhoor ooit beweerd dat iemand anders zijn gsm heeft gebruikt. En dat is dan de kop van het artikel. Deze lasterlijke leugen is bewust en enkel gebruikt om Bart te schaden. Dat alleen al lijkt me grond genoeg voor een rechtszaak tegen de heer De Coninck.’

Verhaeghe stelt dat De Pauw ‘eens te meer wordt veroordeeld in de media, terwijl het gerechtelijk onderzoek nog moet worden afgerond’.

De VRT zette in ­november 2017 de samenwerking met De Pauw stop na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Hij plaatste toen zelf een filmpje online waarin hij aankondigde dat de VRT niet langer met hem wou samenwerken. In de video ontkende hij alle beschuldigingen.