Europese Commissie scherp voor Aalst Carnaval: ‘Dergelijke beelden horen niet thuis op Europese straten’

De Europese Commissie is niet te spreken over de Joodse karikaturen op Aalst Carnaval.

‘Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat dergelijke beelden niet thuishoren op Europese straten 75 jaar na de Jodenvervolging’, zei een woordvoerder van de Commissie. ‘De positie van de Commissie is duidelijk: we verzetten ons tegen elke vorm van antisemitisme en deze vertoning is niet te vereenzelvigen met de waarden en normen waarop de EU is gebouwd.’

Tot een officiële berisping van België komt het voorlopig niet. ‘Juridisch is het aan de nationale autoriteiten om op te treden’, aldus de Commissie. Intussen zijn volgens de woordvoerder wel al een aantal klachten over Aalst Carnaval binnengelopen bij de Europese Commissie. ‘We zullen die bekijken’, klonk het.

Ook vorig jaar veroordeelde de Europese Commissie Aalst Carnaval om dezelfde redenen. Ze vroeg ons land toen om ‘de noodzakelijke maatregelen’ te nemen.

Gisteren riep het American Jewish Committee - een invloedrijke Joodse belangenvereniging - de Europese Commissie nog op om een onderzoek in stellen naar de ‘antisemitische parade’ die Aalst Carnaval volgens de organisatie is.

Aalst Carnaval lokte ook in ons land politieke reacties uit. Premier Sophie Wilmès zei dat de Joodse karikaturen een afbreuk doen aan de reputatie van ons land. Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) noemde die reactie wereldvreemd. Ook in de carnavalsstoet van maandag zal de stad geen controversiële praalwagens verbieden.

Naast de carnavalsstoet staat maandag om 14 uur ook de bezemdans en de bezemworp van de Aalsterse Gilles op het programma, en de ajuinworp.