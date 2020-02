Een op de tien gezinnen in Vlaanderen is een samengesteld gezin. In ruim de helft van de gevallen gaat het om een moeder met kind(eren) en een stiefvader, maar er is een grote diversiteit, blijkt uit een nieuwe gezinsenquête.

Er zijn almaar meer (nieuw) samengestelde gezinnen in Vlaanderen. Iets meer dan tien procent van de gezinnen kun je nu zo omschrijven. 18 procent van de gezinnen is een eenoudergezin. In nog zowat 71 ...