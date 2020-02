Afval in ruil voor maaltijd in India

Een café in India geeft maaltijden in ruil voor één kilo vuilnis. Het initiatief past in het beleid van de overheid om afval te minderen.

‘More the waste, better the taste’, dat is het motto van het garbage cafe in Ambikapur, een stad in India. Daar moeten klanten niet met geld betalen, maar met afval. In ruil voor één kilo vuilnis krijgen bezoekers een maaltijd, meldt The Guardian. Het café wordt uitgebaat door de stad.

Het ‘vuilniscafé’ werd geopend in oktober 2019 in bijzijn van T.S. Singh Deo, de minister van Milieu van de deelstaat Chhattisgarh. De minister volgde de regels van het café en bracht zelf ook een zak met afval mee.

Ambikapur is één van de steden van India die het best scoren op het gebied van vuilnisophaling en stond vorig jaar tweede in de landelijke rangschikking van properheid en vuilnisvrije straten.

Volgens het Indiase ministerie van Milieu zou er in het hele land dagelijks ongeveer 25.000 ton plastic worden weggegooid, waarvan er maar 14.000 ton wordt opgehaald.

Narendra Modi, de Indiase minister-president, had in oktober 2019 al aangekondigd dat India tegen 2022 al het plastic herbruikbaar wil maken. Dat deed hij ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van Mahatma Gandhi’s geboorte. Eerder maakte de Canadese president Justin Trudeau een gelijkaardige belofte. Hij wil plastic voor eenmalig gebruik verbieden tegen 2021.