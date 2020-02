Bestsellerschrijver Dan Brown maakt kinderboek

Dan Brown geeft een opmerkelijke wending aan zijn werk en brengt een kinderboek uit, met soundtrack, illustraties en een tournee.

Dan Brown, de schrijver van De Da Vinci code, publiceert in september een boek dat niet verder van zijn bekende succesrecept van mysteries met middeleeuws tintje kan liggen: Wild symphony is een prentenboek voor kinderen, met bijbehorende soundtrack van Browns hand.

Dat laatste is nog het minst verwonderlijk, want voor zijn carrière als bestsellerauteur was Brown actief als muzikant en bracht hij een paar albums uit, waaronder zowaar een nummer over telefoonseks. Muzikaal gaat hij, zo weet The Guardian, een heel andere richting uit. Hij werkte deze keer samen met een orkest uit Kroatië. Elk personage in het boek kreeg een eigen klassiek muziekstukje. Het is de bedoeling dat het orkest Wild symphony ook live brengt, op verschillende plekken in de wereld.

Brown vertelde aan de Britse krant dat hij zich liet inspireren door de prentenboeken uit zijn jeugd, en vooral door het verhaal van Peter en de wolf. In Wild symphony is de wolf een muzikale muis met de naam Maestro Mouse, die op bezoek gaat bij een hele resem dierenvrienden.

Vrijblijvend kindervertier is Browns boek niet. Er zit ook een luikje mindfulness aan vast. Volgens de uitgeverij bevat het boek genoeg wijsheden en levenslessen om een kind verlicht het leven in te sturen. Niemand die kan beweren dat Brown de ingrediënten van een bestseller in wording niet kent.

De tekeningen maakte Brown niet zelf. Dat deed de Hongaarse illustratrice Susan Batori.