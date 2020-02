Tweede etappe UAE Tour kolfje naar de hand van Caleb Ewan van Lotto-Soudal, Froome laat het peloton rijden

In de UAE Tour stond de tweede etappe op het programma. De aankomst op de korte knik richting Hatta Dam was op het lijf geschreven van de Australiër Caleb Ewan van Lotto-Soudal. Hij is ook de nieuwe leider. Ewan won vorig jaar al op deze aankomst.

Opvallend beeld in volle finale: Chris Froome aan de kop van het peloton, in dienst van zijn ploegmaats. Het gaat dus duidelijk de goede kant op met de viervoudige Tourwinnaar. In de aanloop naar de finale werden heel wat sprinters overboord gegooid. Pascal Ackermann was de eerste die de geest gaf onder het werk van Movistar. Ook Froome liet na verloop van tijd het peloton even rijden en koos voor het eigen tempo.

De eerste echte aanval kwam van Victor Campenaerts met baard. Hij kreeg het gezelschap van de Italiaan Conci (Trek-Segafredo). Het duo werkte goed samen maar kon niet vermijden dat het uitgedunde peloton terugkeerde. Op vier kilometer van de finish was het duo eraan voor de moeite.

Campenaerts (122) in de aanval.

Spurten dus op de steile klim richting Hatta Dam. Caleb Ewan, de winnaar van vorig jaar, werd ideaal gebracht maar met Valverde en Lutsenko lagen er nog kapers op de kust. Tevergeefs, Ewan duldde geen concurrentie en won overtuigend voor Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step). Arnaud Démare finishte als derde op vier seconden van de dagwinnaar die meteen ook de nieuwe leider is.