E3 BinckBank Classic liet voor affiche enkele ex-winnaars zich verkleden als figuren uit FC De Kampioenen! Wie is wie?

In Harelbeke werd zonet de nieuwe affiche van de E3 BinckBank Classic voorgesteld. Na de heisa van vorig jaar waarbij twee gebodypainte modellen een kikker vormden, werd dit jaar voor een meer ‘publieksvriendelijke’ versie gekozen. De wedstrijd vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 maart en gaat op zoek naar een opvolger voor de Tsjech Zdenek Stybar van Deceuninck - Quick-Step.

De affiche van vorig jaar kon in volle metoo-periode op weinig bijval rekenen en ook de Internationale Wielerunie UCI verzette zich tegen de afbeelding met twee gebodypainte en dus in sé naakte vrouwen. De organisatie plooide uiteindelijk voor de kritiek en besloot een meer gekuiste versie in het straatbeeld op te hangen.

Om gelijkaardige problemen te vermijden, werd dit jaar in de affiche gerefereerd naar FC De Kampioenen. De figuren uit het populaire VRT-programma worden onder het motto ‘Kampioen zijn is plezant, zeker in Harelbeke’. Maar Harelbeke zou Harelbeke niet zijn, mocht er niet één spectaculair elementje inzitten. De figuren uit de Kampioenen worden immers uitgebeeld door renners die in het verleden de wedstrijd wonnen. Zo herkent u Peter Van Petegem als DDT en Markske lijkt verdacht hard op Johan Museeuw. Xavier Waterslaegers zou dan weer zomaar Eddy Planckaert kunnen zijn. Of omgekeerd! Verder herkenden wij ook nog Patrick Lefevere en Freddy Maertens. En wie denkt u dat Carmen is? Juist, Greg Van Avermaet.

Safety Totem

Ook de veiligheid blijft een prioriteit voor de organisatoren. Om het probleem van de almaar moeilijker te vinden seingevers op te vangen, heeft de organisatie een soort ‘onbemande seingever’ ontwikkeld die dient om seingevers te vervangen op gevaarlijke punten zoals verkeerseilanden.

Foto: rr

Deze ‘Safety Totem’ is door zijn felle kleur goed zichtbaar en vervangt de seingever. Dit levert een win-win-situatie op voor de organisator die de veiligheid van de renners garandeert zonder dat daar nog een seingever voor nodig is. Zo kunnen seingevers ingezet worden daar waar ze echt nodig zijn, namelijk voor het afsluiten van straten die op het parcours uitkomen.

Mascotte zonder naam

Ook nieuw: de wedstrijd heeft voor het eerst ook haar eigen mascotte. De creatie heeft echter nog geen naam en de organisatie roept iedereen op een naam in te zenden. Een week voor de koers wordt dan de definitieve naam gekozen. Radio 2 zal op de wedstrijddag heel de dag uitzenden vanuit Harelbeke met onder anderen een optreden van Stan Van Samang. En er worden opnieuw 500 pakken gratis frietjes uitgedeeld.