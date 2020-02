De buitenlandse pers keek aandachtig naar Aalst dit weekend, en dat wist ook het bestuur van Aalst Carnaval. Alles wat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zei, werd vertaald. Niet door een tolk, maar door spoedarts Ignace Demeyer. Maar dat ging niet altijd even vlot.

Tijdens een persconferentie wil burgemeester D’Haese ook aan de buitenlandse pers duidelijk maken dat Aalst ‘de charmante stad van humor, creativiteit, satire en vakmanschap’ is. Spoedarts Demeyer vertaalt, maar dat gaat niet altijd even vlot. (zie video bovenaan)

Toch was het logisch dat hij zou tolken, zegt Demeyer zelf. ‘Een tolk inhuren, dat is ook altijd last-minute en niet zo evident.’ Demeyer staat aan het hoofd van het medisch interventieplan voor Aalst Carnaval en coördineert de medische hulpverlening als er een aanslag zou gebeuren. Daardoor zit hij ook in het bestuur. Omdat hij de meeste ervaring heeft met de pers en een mondje Engels spreekt, nam hij de taak op zich.

Het filmpje met uitspraken als ‘Aalst, where you can tourist visiting and so on’ en 'arm becomes rich' werd al 14.000 keer bekeken. Wanneer D’Haese carnaval met een ‘omkeringsritueel’ vergelijkt, kunnen de mannen er zelf mee lachen. ‘This is hard to translate.’