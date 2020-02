Elise Mertens zakt een plaatsje op wereldranglijst en staat nu op de 23ste plaats

Elise Mertens moet maandag een positie inleveren op de nieuwe WTA-ranking. De Limburgse staat 23ste. Ashley Barthy blijft de wereldranglijst aanvoeren.

Mertens ging er afgelopen week in de tweede ronde van het toernooi in Dubai uit tegen haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka. Deze week verdedigt Belgiës nummer één haar titel in Doha. De Roemeense Simona Halep won het toernooi van Dubai. Ze blijft in het WTA-klassement tweede achter de Australische Ashleigh Barty. De Tsjechische Karolina Pliskova behoudt de derde plaats. De Zwitserse Belinda Bencic betaalt haar snelle exit in Dubai, waar ze titelhoudster was, met vijf plaatsen verlies. Ze is nu negende.

Alison Van Uytvanck behoudt haar status als tweede Belgische maar levert wel veertien plaatsen in. De Grimbergse staat 62ste. Kirsten Flipkens gaat vijf banken vooruit en belandt op nummer 78. Lager op de ranking volgen Greet Minnen (105de, +1), Ysaline Bonaventure (118de, -1) en Yanina Wickmayer (152ste, +2). (belga)