De aandelenbeurzen in Europa zitten maandagmorgen in de greep van het coronavirus. De verliezen liepen meteen na de start van de aandelen op tot 3 procent en meer.

Het coronavirus zorgt voor almaar grotere economische onzekerheid. De grote vrees is dat de verdere verbreiding van het virus buiten China de wereldeconomie pijn gaat doen. Die schrik woog vanmorgen zwaar op de aandelenbeurzen. Na een forse terugval deze nacht van de beurzen in Azië, hebben de Europese beurzen het momenteel ook zeer moeilijk. Zo staat de Belgische beursbarometer Bel 20 ruim 3 procent dan bij het slot eind vorige week. De verliezen in Europa zijn het grootst in Italië. De Italiaanse beurs ging vanmorgen meteen meer dan 4 procent lager. In Italië is het coronavirus uitgebroken in Lombardije, het economische hart van het land.

Zoals steeds in onzekere economische tijden gaan de beleggers dan meer goud kopen. Omdat goud beschouwd wordt als een zekere belegging in onzekere tijden. De goudprijs steeg maandagmorgen naar het hoogste peil sinds februari 2013.