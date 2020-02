Tim Wellens hoopt gezond te blijven na geslaagde Ronde van de Algarve: “Het is vechten om niet ziek te worden”

Tim Wellens finishte als vijfde in het eindklassement van de Ronde van de Algarve. “Ik ben tevreden over de voorbije week, al sukkel ik wel een beetje met mijn gezondheid. Het is vechten om niet ziek te worden.”

De kopman van Lotto-Soudal hervatte het seizoen later dan andere jaren en reed met de Ronde van de Algarve slechts zijn eerste rittenkoers. “Ik ben tevreden over deze koers”, sprak hij na afloop. “In de tweede bergrit finish ik als vijfde, had ik een sterk gevoel en dat is fijn in je eerste wedstrijd van het jaar. Ik ben het seizoen wat later begonnen omdat de belangrijkste wedstrijden later in het voorjaar vallen en ik wil daar naartoe pieken en resultaat rijden. De voorbije jaren was ik altijd heel goed in het begin van het seizoen, daarna ontbrak het misschien een tikkeltje en nu hoop ik in 2020 dat patroon te doorbreken.”

In de rit naar Malhao, op een steile finish, wilde Wellens zich tonen. Zo had hij vooraf gezegd, maar hij werd uiteindelijk tiende. “Normaal is dat een aankomst die me moet liggen. Ik had er ook hard naar uitgekeken, maar ik had heel slecht geslapen, had wat last van slijmen, nu ook nog altijd (zondag) voel ik me niet super goed. Ik ben aan het vechten om zeker niet ziek te worden. Ik moet me de komende dagen zeer goed verzorgen, niet te lang in de wind blijven staan (lacht), op tijd gaan slapen, anti-oxidanten nemen en niets aan het toeval overlaten. De conditie is alleszins goed, daar maak ik me geen zorgen over.”

“Woensdag werk ik thuis nog een lange duurtraining af, donderdagavond vlieg ik dan naar Lille om de ploeg te vervoegen in het teamhotel in Deerlijk en zaterdag start ik in de Omloop. De eerste belangrijke wedstrijd van het jaar, de opening van het Vlaams wielerseizoen, vorig jaar werd ik er derde, dit jaar wil ik graag opnieuw meedoen voor de zege.” (belga)