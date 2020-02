Oudste premier ter wereld (94) stapt op

De Maleisische premier Mahathir Mohamad heeft bij de koning zijn ontslag ingediend nadat spanningen binnen zijn regeringscoalitie afgelopen weekend hoog waren opgelaaid. Zijn Bersatu-partij verlaat ook de regering.

De beslissing komt er nadat Anwar Ibrahim, die was aangeduid als opvolger van Mahathir, zijn bondgenoten beschuldigde van verraad. Zo zou de premier achter de rug van Anwar aan een nieuwe regering gewerkt hebben, die Anwar buitenspel zou zetten. Beide partijleiders waren jarenlang rivalen voordat ze in 2018 samen in een coalitie stapten.

Mahathir was met zijn 94 jaar de oudste regeringsleider ter wereld. Hij slaagde er in 2018, na een verrassende verkiezingsoverwinning, in om een regering te vormen met de partij van Anwar door te beloven dat die laatste na twee jaar het premierschap mocht overnemen. De overwinning kwam er nadat de voormalige premier Najib Razak gelinkt beschuldigd werd van fraude met overheidsgeld. Mahathir was ook al premier tussen 1981 en 2003.

Het is nog niet duidelijk of er door het ontslag van de premier nieuwe verkiezingen komen.