Mathieu van der Poel na ‘anonieme’ Ronde van de Algarve: “In de Omloop Het Nieuwsblad wil ik meedoen voor winst”

Mathieu van der Poel reed een onopvallende Ronde van de Algarve, maar sprak na afloop van een geslaagde missie. “Dit was een voorbereidingskoers, iets wat ik nodig had in functie voor wat komt. Deze week doe ik het nog rustig aan en in de Omloop wil er al staan en meedoen voor de winst.”

Mathieu van der Poel hervatte na een skivakantie zijn seizoen op de weg met een vijfdaagse in de Ronde van de Algarve. “Ik kom niet naar hier met ambitie”, sprak hij vooraf, “ik wil gewoon kilometers malen. Misschien dat ik één keer de benen eens zal testen. Meer ook niet, niets moet hier, dit is een voorbereidingsrondje.”

In de bergrit naar Alto da Foia, waar Evenepoel won, probeerde hij zo lang mogelijk aan te klampen met de groep der favorieten. Dat lukte tot op 4 kilometer van het eind. In de rit naar Malhao, waar Lopez won, wilde hij zich eens testen op het slotklimmetje. “Ik heb mezelf verbaasd in die rit van donderdag”, vatte hij samen. “Daar bleef ik lang mee vooraan. En zaterdag was die slotklim zoals ik gevreesd had vooraf. Net iets te steil. Dat had ik al door na de eerste passage en ik drong niet aan. Als je ziet dat er allemaal klimmers in de top tien eindigen, dan weet je het wel. Dus neen, ik was niet ontgoocheld na afloop. Ik ben voor zo’n klim gewoon iets te zwaar, zelfs als ik in topvorm ben doe ik daar niet mee.”

Na afloop van die zaterdagrit reed hij met ploegmaat Otto Vergaerde terug naar het teamhotel in Albufeira, 30 km extra. “Dan had ik toch weer 200 kilometer in de benen. Daar draaide het hier om, kilometers malen, af en toe eens diep gaan, niet vallen en dat is allemaal gelukt. Missie geslaagd dus.”

Van der Poel heeft nog niet de topvorm te pakken. “Neen, maar dat kan ook niet als je ziet welke voorbereiding ik amper in de benen heb in vergelijking met andere renners die in de Algarve aan de start stonden. Na mijn skivakantie heb ik een weekje getraind, dan kan je niet top zijn. Dat moet ook nog niet. Dit was een voorbereidingsrondje voor mij om in de goede vorm te geraken.”

Start hij zaterdag (29 februari) met ambitie in de Omloop Het Nieuwsblad? “Natuurlijk, ik start om mee te doen vooraan, om te winnen. Een weekje kan bij mij een groot verschil maken. Algarve heeft me echt deugd gedaan, ik heb redelijk afgezien, maar het ging beter dan verwacht. Nu is het zaak om het deze week rustig aan te doen. Eerst goed herstellen, dan hoop ik nog één lange training te doen en voor de rest is het ‘bezig blijven’. Dan zal ik wel in orde zijn zaterdag. Een verkenning? Neen, dat staat voorlopig niet op het plan. Met de weersvoorspellingen is dat misschien maar goed ook (lacht).” (belga)