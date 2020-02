Milwaukee heeft ticket voor NBA-play-offs in recordtijd op zak

Milwaukee is als eerste team zeker van een plaats in de play-offs van de NBA. De Bucks speelden nog maar 56 van de 82 wedstrijden in het reguliere seizoen. Nooit eerder was een ploeg zo snel gekwalificeerd voor de nacompetitie in het Amerikaanse basket.

Milwaukee kwam zondagavond zelf niet in actie - het won zaterdag van Philadelphia - maar plaatste zich voor de play-offs door het verlies van Washington in Chicago (126-117). Daardoor kunnen de Bucks niet meer uit de top acht van de Eastern Conference vallen.

?? @Giannis_An34 (31 PTS, 17 REB, 8 AST) goes for 30+ PTS, 15+ REB and 5+ AST for the 12th time this season. #FearTheDeer pic.twitter.com/wSfwz6CqLC — NBA (@NBA) February 23, 2020

Het team rond de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo won dit seizoen al 48 keer en leed nog maar acht nederlagen, goed voor een winstpercentage van 85,7 procent. Ter vergelijking, de LA Lakers voeren de Western Conference aan met 43 overwinningen en twaalf nederlagen (78,2%). Uittredend kampioen Toronto, tweede in de Eastern Conference, staat op 42-15 (73,7%).

Milwaukee doet met deze heel snelle kwalificatie beter dan Golden State, dat in 2016 en 2017 twee wedstrijden meer nodig had (58 tegen 56). De Warriors presteren dit seizoen ondermaats en verloren zondag al voor de 45e keer in 57 matchen. Voor eigen publiek ging de staartploeg uit de Western Conference met 101-115 onderuit tegen New Orleans. Zion Williamson werd met 28 punten topschutter bij de bezoekers.

De Lakers wonnen de clash tegen Boston met 114-112, met dank aan hun topspelers Anthony Davis (32 ptn, 13 rbs) en LeBron James (29 ptn, 9 ass). Jasyon Tatum blonk met 41 punten uit bij de Celtics.

Titelverdediger Toronto kende weinig moeite met Indiana (127-81). (belga)