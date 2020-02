China versoepelt in grote delen van het land maatregelen tegen nieuwe coronavirus

In grote delen van China zijn maandag reisrestricties opgeheven en mogen mensen zich weer vrijer verplaatsen. President Xi Jinping wil zo de Chinese economie, ernstig getroffen door het nieuwe coronavirus, weer op gang krijgen. Het aantal nieuwe besmettingen viel zondag terug naar het laagste cijfer in een maand tijd.

Uit cijfers die maandag werden vrijgegeven door de Chinese gezondheidsautoriteiten blijkt dat zondag in 24 van de 31 Chinese regio’s en provincies geen bijkomende besmettingen met het nieuwe coronavirus werden geregistreerd. Zelfs in hoofdstad Peking en de zeer dichtbevolkte gebieden in en rond Sjanghai en in de provincies Henan en Anhui kwamen er geen nieuwe patiënten bij. Dat zijn de beste cijfers sinds de autoriteiten op 20 januari begonnen met de publicatie van landelijke statistieken.

In de provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, werden zondag 398 nieuwe patiënten geregistreerd. Een dag daarvoor waren dat er nog 630. In de zes overblijvende provincies samen werden slechts elf nieuwe patiënten geteld.

President Xi zei zondag tevreden te zijn over de ‘positieve ommekeer’, en drong er bij ondernemingen op aan het werk te hervatten en jobs te beschermen. Hij voegde eraan toe dat provincies die ‘in mindere mate’ getroffen zijn door het virus de economische activiteiten en productie dienen te herstellen. Regio’s die wel zwaar te lijden hebben onder de epidemie, zoals Hubei, dienen zich te blijven focussen op het indammen van de epidemie.

Bouwwerkzaamheden herstart

De provincies Yunnan, Guangdong, Shanxi en Guizhou besloten daarop maandag om de noodmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus ietwat af te zwakken, waardoor reisrestricties werden opgeheven en mensen zich weer iets vrijer konden verplaatsen. In fabrieken en ondernemingen en op bouwwerven werden de werkzaamheden geleidelijk aan terug opgestart.

De provincie Hubei blijft wel in grote mate geïsoleerd van de buitenwereld. De plaatselijke autoriteiten hadden er maandag aanvankelijk besloten dat gezonde mensen de zwaar getroffen hoofdstad Wuhan mochten verlaten indien er ‘dringende redenen’ waren. Die beslissing werd enige tijd later echter herroepen, volgens een officiële verklaring omdat er daarvoor 'geen toestemming was' van hogerhand.

Ook in hoofdstad Peking blijft het alle hens aan dek. Mensen die zich er op straat begeven zonder mondmasker worden er berispt, en kantoorgebouwen mogen maar een bepaald aantal bezoekers per dag ontvangen.

Sinds de start van de uitbraak heeft het nieuwe coronavirus ruim 77.000 mensen besmet in China. Meer dan 2.500 patiënten overleden aan de gevolgen van die besmetting.