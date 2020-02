F1-piloot eert basketlegende Kobe Bryant met een 'paarse' helm

Daniel Ricciardo reed tijdens de F1-test in Barcelona met een opvallend helmdesign, een ode aan de vorige maand overleden basketlegende Kobe Bryant.

De goedlachse Australiër kocht onlangs nog een huis in Los Angeles, de thuisbasis van de LA Lakers waar Kobe Bryant zijn hele carrière voor speelde. De paarse helm die Ricciardo droeg tijdens de wintertesten in Barcelona was een ode aan de basketlegende die vorige maand samen met zijn dochtertje om het leven kwam tijdens een helikoptercrash.

"Ik heb nog nooit basketbal gespeeld en ik heb er ook niet echt iets mee, maar het betekent niet dat ik iemand van dat kaliber niet kan bewonderen en hoe hij het spel heeft veranderd," zei Ricciardo.

"Ik heb hem eerlijk gezegd nooit live zien spelen maar Ik had hem graag zien spelen, ik had hem graag ontmoet en had hem graag als persoon leren kennen... Ik denk dat veel van zijn kwaliteiten behoorlijk bewonderenswaardig leken."

"Uiteraard was ik een fan van hem en waar hij voor stond, wat hij in de sport bracht. Maar ik denk dat net zoals ik probeer om de top van mijn sport te bereiken, ik hem bewonder om het creëren van zo'n erfenis, zijn werkethiek, zich te onderscheiden van de rest. Ik denk dat iedereen die probeert groot te zijn in iets, dat kan herkennen en waarderen."

"Ik weet dat andere jongens uit andere sporten hun eigen eerbetoon hebben gedaan. Ik denk dat Kyrgios zijn trui droeg in de Australian Open, dus dat is nogal een leuke touch," voegde Ricciardo eraan toe.

"Ik denk dat het betekenisvol is als iemand van buitenaf een beetje medeleven toont. Uiteraard doe ik het niet voor het uitzicht, maar ik denk dat het leuk is dat het de Formule 1-rijders heeft geraakt."

Bij het overlijden van Bryant lieten ook andere rijders, vooral op de sociale media, hun medeleven blijken.

Zo schreef Carlos Sainz: “een grote legende heeft ons verlaten.” Lewis Hamilton tweette: "Hij was een van de grootste atleten en was zo'n inspiratie voor velen, waaronder mezelf. Ik ben diep bedroefd voor zijn familie en voor de mensen over de hele wereld die tegen hem opkeken."

