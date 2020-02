AA Gent kent tegen STVV perfecte generale repetitie voor terugmatch tegen Roma

Geen punten verloren te midden het tweeluik tegen AS Roma, een paar A-spelers rust kunnen gunnen, een paar B-spelers vertrouwen laten opdoen, de allereerste Gentse hattrick van Jonathan David en spitsen die getoond hebben dat ze bij afwezigheid van Roman Yaremchuk én Laurent Depoitre ook de weg naar het doel kunnen vinden. AA Gent beleefde een perfecte zondagavond tegen STVV: 4-1.

Soms kun je een verslag van een wedstrijd al na twintig minuten beginnen schrijven. Gewoon, omdat de trend wel duidelijk is. Gewoon, omdat de match al snel in een plooi ligt. Gewoon, omdat de winnaar dan al gekend is. Zo’n match is de hel voor de neutrale kijker, maar voor ondergetekende en diens collega’s maakt het alles wat meer stressvrij. En dat mag ook wel eens.

Geen spatje sleet

AA Gent – STVV was zo’n wedstrijd. Wat vooraf een pittige partij had kunnen worden – STVV voetbalt met zijn ruit op het middenveld echt niet slecht en AA Gent keek al uit naar de komst van AS Roma op donderdag – bleek al snel het omgekeerde te zijn: een duel tussen een Goliath vol vertrouwen en een David die met iets te weinig defensieve zekerheid de match aanvatte. Na een kwartier stond het 2-0, na 25 minuten al 3-0. De verplaatsing naar Rome had geen spatje sleet op de Gentse machine nagelaten. En dat was niet eens de beste vaststelling van de avond voor trainer Jess Thorup.

New topscorer in town

Wat dat wel was? Velerlei. Maar leuker dan de vaststelling dat Jonathan David blijft scoren, was geen enkele. Weer potte de Canadees er een paar in doel. De eerste vanop de stip, zijn tweede – de 3-0 – via een mooie overhoekse trap, zijn derde - de 4-0 - na enorme beheersing in de zestien. Voor het eerst scoorde de Canadees een hattrick voor zijn ploeg, voor het eerst toonde hij zich trefzeker in vier competitiematchen op rij. Leuke bijkomstigheid: met nummer zestien, zeventien en achttien van het seizoen neemt David de leiding in de topschuttersstand over van Dieumerci Mbokani. Meer zelfs: hij loopt meteen drie goals uit. Met 22 doelpunten in alle competities samen begint zijn productie ook stilaan in de buurt te komen van zijn reële marktwaarde. In miljoenen, voor de duidelijkheid.

Kvilitaia kan het nog

Volgende vaststelling: Giorgi Kvilitaia kan nog scoren. De Georgiër stond in competitieverband al negen (!) maanden droog en wist dit seizoen met twee goals enkel belangrijk te zijn in de bekermatch bij Aalst. Een feitje dat nu dus achterhaald is. Kvilitaia scoorde, de 2-0. Wat volgde, was geen uitzinnige reactie, wel stak hij ostentatief een paar vingers in beide oren. De spits kreeg zijn kans nadat Roman Yaremchuk tijdens de winterstage uitviel met een blessure, en hoewel hij wel drie assists gaf, kreeg hij aardig wat kritiek omdat doelpunten uitbleven. Tot zondagavond dus. Dat de Georgiër opnieuw kan scoren op een moment dat Laurent Depoitre geen drie matchen in één week aankan – Depoitre ontbrak tegen STVV in de selectie nadat hij donderdag zijn eerste negentig minuten afwerkte na een voetblessure – moet Thorup en zijn staff misschien nog het meest deugd hebben gedaan.

432 dagen

Ook leuk: weten dat de jongens die je bank verwarmen ook nog steeds een aardig potje kunnen voetballen. Vier spelers kwamen er in vergelijking met AS Roma in de basis terecht: de eerder vernoemde Kvilitaia, Alessio Castro-Montes, Nana Asare – die zijn eerste minuten in 2020 kreeg – en Giorgi Chakvetadze, voor het eerst in 432 (!) dagen nog eens bij de startende elf nadat een knieblessure hem bijna een jaar deed verliezen. Chakvetadze, ongelooflijk eigenlijk dat die door de vele concurrentie niet wekelijks in de basis staat bij AA Gent. Met versnellingen, goede passes, een assist en veel vista schonk hij de Buffalo’s de mogelijkheid om nog een vierde, vijfde, zesde of zelfs zevende te maken. Een rol als joker tegen AS Roma moet hem liggen. Want daar draaide het deze zondagavond finaal om: om Rome. Met zo min mogelijk moeite een zo groot mogelijk resultaat halen om tegen de Italianen met zo veel mogelijk vertrouwen te hopen op die stunt. Dat is alvast gelukt. Nu donderdag nog.