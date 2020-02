Belgen meteen onderuit op Players Championship 6 darts in Wigan

Kim Huybrechts, Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker zijn zondag niet voorbij de eerste ronde geraakt op het Players Championship 6 dartoernooi (PDC/90.000 euro), dat plaatsvond in het Engelse Wigan.

Van den Bergh (PDC 29), die zaterdag nog de achtste finales speelde, kreeg in de eerste ronde een zware 6-1 nederlaag aangesmeerd van de Engelsman Mervyn King (PDC 22). Kim Huybrechts (PDC 36) nam tegen de Hongkonger Kai Fan Leung (PDC 127) een 5-4 voorsprong, maar Leung stelde gelijk met een 127 uitworp. In het beslissende spelletje miste de Antwerpenaar enkele darts voor de overwinning, waarna Leung er 6-5 van maakte.

De Decker (PDC 113) kreeg met de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC 12) meteen een topper voorgeschoteld. Nadat de eerste acht legs werden verdeeld, na onder meer een 110 uitworp van de Mechelaar, brak Suljovic door de darts van onze landgenoot. De Decker sloeg meteen terug met een 11-darter. In de beslissende leg lukte Suljovic echter een 121 uitworp voor de zege. De Decker deed met een gemiddelde van 101.7 per drie darts net iets beter dan Suljovic die uitkwam op 101.5. Laatstgenoemde was echter iets accurater bij het uitwerpen.

De eindoverwinning was voor de Welshman Gerwyn Price (PDC 3) die in de finale Michael Van Gerwen (PDC 1) met 8-7 versloeg. De 34-jarige ex-rugbyspeler verloor zaterdag de finale van de Schot Peter Wright, de regerende wereldkampioen.

Uitslagen Players Championship 6, Wigan:

- Eerste ronde -

Mervyn King (Eng/22)- Dimitri Van den Bergh (Bel/29) 6-1

Kai Fan Leung (HKo/127)- Kim Huybrechts (Bel/36) 6-5

Mensur Suljovic (Oos/12)- Mike De Decker (Bel/113) 6-5

- Finale -

Gerwyn Price (Wal/3)- Michael van Gerwen (Ned/1) 8-7