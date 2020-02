Dragons wint prestigeduel tegen Watducks in Belgian Men Hockey League

Dragons heeft zondag, na een winterstop van drie maanden, op de tiende speeldag van de Belgian Men Hockey League een knappe 2-3 zege geboekt bij Waterloo Ducks.

Dragons blijft echter vierde in poule A, omdat alle concurrenten voor de top vier hun wedstrijd tegen een ploeg van de andere poule wonnen. Léopold, dat met 1-2 in Leuven won, blijft leider met 22 punten. Gent, dat Beerschot met 7-0 afdroogde, volgt als tweede met 21 punten, voor Orée (19), dat met 2-7 won in Antwerp. Dragons (16) is dan vierde, met een punt meer dan Braxgata (15), dat Racing klopte met 3-2.

In poule B won Herakles met 0-6 bij Namen. Waterloo blijft aan kop met 16 punten, voor Racing (14) Beerschot (13), Herakles (10) en Leuven (8). Namen (0) en l’Antwerp (1), rode lantaarns in de twee poules, hebben geen kansen meer en moeten zich op het behoud focussen.

De negende speeldag in de Belgian Men Hockey League, voorzien op 1 december, werd uitgesteld vanwege de vrieskou. Die speelronde zal ingehaald worden op 5 en 6 maart.