Ook Alison Van Uytvanck mag naar tweede ronde op WTA Doha

Alison Van Uytvanck (WTA 48) heeft zich zondag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/2.939.695 dollar).

In de openingsronde haalde onze landgenote het in twee sets van de Sloveense Polona Hercog (WTA 43): twee keer 6-2 na 1 uur en 4 minuten. In de tweede ronde neemt de 25-jarige Van Uytvanck het eerstdaags op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Sorana Cristea (WTA 70) en de Kazachse Elena Rybakina (WTA 19).

Eerder op de dag stootte ook titelverdedigster Elise Mertens (WTA 22) door naar de tweede ronde. De Limburgse versloeg de Chinese Qiang Wang (WTA 28) in twee korte sets. Het werd 6-1 en 6-2 na een uur en vier minuten. Het was het tweede duel tussen Mertens en Wang in minder dan een week. Ze stonden maandag immers ook tegenover elkaar in Dubai. Daar won Mertens met 6-3, 6-0. Om door te stoten naar de achtste finales, moet zestiende reekshoofd Mertens voorbij de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 31) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 32).

Kirsten Flipkens (WTA 83) is de derde Belgische op de hoofdtabel. Zij plaatste zich via de kwalificaties en treft de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 29). ‘Flipper’ komt zondag in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands speelt ze, net als in het enkel, tegen Yastremska en diens landgenote Elina Svitolina.