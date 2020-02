In de Sint-Baafskathedraal in Gent is zondagmiddag Lode Van Hecke (69) gewijd als nieuwe bisschop van Gent. Koningin Paola woonde de viering bij.

Lode Van Hecke is de eerste trappistenmonnik in de kerkgeschiedenis van België die tot bisschop wordt gewijd. Hij was monnik sinds 1976 in de abdij van Orval en was er sinds 2007 ook abt. Paus Franciscus vroeg hem in november om Luc Van Looy op te volgen als bisschop van Gent.

‘Velen waren verrast - weliswaar blij verrast - maar toch verrast toen ze vernamen dat paus Franciscus een monnik had benoemd tot bisschop van Gent’, zei kardinaal Jozef De Kesel in zijn homilie. ‘Toch is het een oude traditie in de kerk om het bisschopsambt toe te vertrouwen aan een monnik. Bernardus zelf heeft aan sommige abten gevraagd het niet te weigeren. Al zeker niet als de paus het vroeg. Om juist wat ze door een leven van stilte en gebed van Christus hadden ontvangen, nu met anderen te delen, als herder in de kerk.’

De kerk was voor de gelegenheid helemaal vol gelopen. Onder hen ook koningin Paola, minister Pieter De Crem, ministers van Staat Herman De Croo en Miet Smet, Gents burgemeester Mathias De Clercq en schepen Mieke Van Hecke en ook volkszanger en streekgenoot van de nieuwe bisschop, Willem Vermandere. Om iedereen de kans te geven de viering mee te maken, werd een groot scherm opgesteld in de Groenzaal van de Sint-Bavohumanoria, vlak bij de kathedraal. Ook daar kwamen honderden op mensen op af.

De kersverse bisschop nam aan het einde nog even het woord en richtte zich daarbij in de eerste plaats tot zijn broeders uit Orval die hij altijd in zijn gedachten zal houden. Daarnaast groette hij zijn twee voorgangers: Arthur Luysterman en Luc Van Looy. ‘Aan mijn beide voorgangers zeg ik: ik zal mijn best doen.’