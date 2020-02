De eerste F1-test in Barcelona samengevat in cijfers

De teams zijn zich volop aan het voorbereiden op de tweede driedaagse F1-test in Barcelona. Eerst blikken we echter terug op de eerste drie testdagen.

Verspreid over de drie testdagen reed Mercedes overduidelijk niet alleen de snelste rondetijden, Mercedes legde met haar team ook het meeste aantal kilometers af.

Opvallend wanneer we de statistieken kijken is dat Ferrari in vergelijking met Mercedes en Red Bull veel minder kilometers aflegde. Gelukkig werd de nieuwe Ferrari-motor wel uitgebreid getest doordat het Amerikaanse Haas F1 team en Alfa Romeo Racing heel wat kilometers aflegden.

Rijder - Team - Ronden - Kilometer

Lewis Hamilton Mercedes 273 1.271

Max Verstappen Red Bull 254 1.182

Carlos Sainz McLaren 237 1.103

Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 231 1.075

Valtteri Bottas Mercedes 221 1.029

Alexander Albon Red Bull 217 1.010

Pierre Gasly Alpha Tauri 206 959

Romain Grosjean Haas F1 206 959

Sergio Perez Racing Point 203 945

Daniel Ricciardo Renault 190 884

Esteban Ocon Renault 190 884

George Russell Williams 189 879

Lando Norris McLaren 186 866

Charles Leclerc Ferrari 181 842

Daniil Kvyat Alpha Tauri 178 828

Sebastian Vettel Ferrari 173 805

Lance Stroll Racing Point 168 782

Nicholas Latifi Williams 135 628

Kimi Raikkonen Alfa Romeo 134 624

Kevin Magnussen Haas F1 110 512

Robert Kubica Alfa Romeo 59 274



Team - Ronden - Kilometer

Mercedes 494 2.300

Red Bull Racing 471 2.193

McLaren 432 1.969

Alfa Romeo 424 1.974

Alpha Tauri 384 1.788

Renault 380 1.769

Racing Point 371 1.727

Ferrari 354 1.648

Williams 324 1.508

Haas F1 316 1.471



Motorleverancier - Ronden - Kilometer

Mercedes 1.189 5.535

Ferrari 1.094 5.093

Honda 855 3.980

Renault 812 3.779

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: