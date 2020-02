EuroMillions Volley League: Aalst moet op Borgworm set prijsgeven, Roeselare wint vlot in Gent

Aalst heeft zondag zijn eerste wedstrijd van de play-offs in de EuroMillions Volley League op bezoek in Borgworm gewonnen. De leider na de reguliere competitie moest bij de rode lantaarn een set prijsgeven, maar won met 1-3 (17-25, 23-25, 25-21 en 16-25). Roeselare versloeg Gent vlot met 0-3 (23-25, 20-25 en 15-25). In deze kwalificatieronde van de Final Four wordt er volgens een ‘best of 3’ gespeeld.