Voor het eerst mengt premier Sophie Wilmès zich in de discussie over Joodse karikaturen op Aalst Carnaval. ‘Het gebruik van stereotypen brengt het samenleven in gevaar.’ Aalsters burgemeester D'Haese vindt die reactie 'wereldvreemd'.

Nadat de Israëlische ambassadeur in ons land, Emmanuel Nahson, vanmorgen de federale regering om een reactie had gevraagd, reageert premier Wilmès nu voor het eerst op de Joodse karikaturen die vandaag door Aalst trokken.

De regering ‘is gevoelig voor de reacties op bepaalde praalwagens en carnavalskostuums’ op de editie van Aalst Carnaval. ‘Het is niet de eerste keer deze praktijken kritiek krijgen omwille voornamelijk van de karikaturen van de Joodse gemeenschap’, klinkt het in een persbericht van het kabinet van de premier. ‘Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land.’

‘Verdeeldheid’

‘De federale regering wenst eraan te herinneren dat België een democratie is die stoelt op fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting. Deze fundamentele waarde impliceert onder meer de vrijheid om te bekritiseren, te blasfemeren, te karikaturiseren’, gaat de tekst verder.

Maar ‘het gebruik van referenties en stereotypen die gemeenschappen en bevolkingsgroepen stigmatiseren op basis van hun afkomst, leidt tot verdeeldheid’, aldus premier Wilmès. ‘Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties. Ons land gaat er prat op dit soort mistoestanden te blijven bestrijden. De federale overheid is hier elke dag mee bezig.’

Of de ‘gebeurtenissen die tijdens het carnaval hebben plaatsgevonden in strijd zijn met de wet’ moeten ‘de bevoegde instellen en Justitie bepalen’.

'Wereldvreemd'

De burgemeester van Aalst Christoph D'Haese zei tijdens een persconferentie om 18 uur dat hij de reactie van de premier 'wereldvreemd' vindt. 'Ik heb geen uitingen van racisme of antisemitisme gezien', zei hij. 'Ik nodig Wilmès uit om te komen kijken. Zij is toch een liberaal, denk ik dan.'

De burgemeester zei dat 'hij heeft opgeroepen, en ik blijf dat doen: kwets niet. Ik heb duizenden carnavalisten gezien die dat begrepen hebben. Ik zie een waardige stoet.'

Eerder vandaag vroeg de invloedrijke Joodse belangenvereniging American Jewish Committee de Europese Unie al om een onderzoek in te stellen naar Aalst Carnaval.

'Niet één Jood ziet hier de lol van in'

Het Forum der Joodse Organisaties, dat verschillende Joodse belangenverenigingen in ons land verenigt, spreekt van een 'gênante vertoning'. 'De karikaturen zijn nog pijnlijker dan vorig jaar', zegt voorzitter Hans Knoop. 'Toen konden we nog denken dat het misschien niet de bedoeling was om te beledigen, maar nu doet men er nog een schepje bovenop. Dat tart alle verbeelding. Aalst komt voor de hele wereld te kijk te staan als een antisemitisch nest.'

Het Forum is wel niet van plan om verdere juridische stappen te zetten. 'In een beschaafd land is antisemitisme niet alleen een taak voor Joden. Het moet niet altijd van ons komen. De hele samenleving moet zich hiertegen afzetten.'