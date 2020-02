Dubbelslag voor Remco Evenepoel in Ronde van Algarve: supertalent pakt eindwinst én ritzege in slottijdrit

Remco Evenepoel heeft zich tot eindwinnaar gekroond in de Ronde van de Algarve. De jongeman uit Schepdaal won ook de slottijdrit van 20 kilometer en versloeg daarbij niemand minder dan wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis. De Australiër strandde op 9 seconden van Evenepoel.

LEES OOK.Remco Evenepoel glundert na eindzege in Algarve: “Had vooraf nog naar mijn vriendin gestuurd dat ik vandaag ging shinen”

Met Yves Lampaert (Deceuninck - Quick Step) stond halverwege de tijdrit een Belg bovenaan de tabellen. De ex-Belgisch kampioen klokte een tijd van 24’53”, maar toen moesten verschillende andere grote kanonnen nog aankomen. De eerste van hen was niemand minder dan de wereldkampioen in deze discipline: de Australiër Rohan Dennis (Team INEOS). Dennis gaf aan het eerste tussenpunt nog zes tellen toe op Lampaert, maar versnelde nadien. De toptijd van Lampaert werd eerst verbeterd door Patrick Bevin (CCC), maar die tijd werd vervolgens verpulverd door Dennis: met 24’17” nestelde de wereldkampioen zich bovenaan de tabellen.

Wachten op Evenepoel

Met Stefan Küng (Groupama-FDJ), vorig jaar winnaar van de tijdrit in de Algarve, kwam er even later alweer een grote naam aan. De Zwitser begon furieus en was aan het eerste tussenpunt (na 6 km) al 10 seconden sneller dan Dennis. Küng kon dat tempo echter niet volhouden en strandde uiteindelijk op 8 seconden van de snelste tijd. Ook Geraint Thomas en Michal Kwiatkowski beten de tanden stuk op de toptijd van hun ploegmaat bij Team INEOS.

Om 17 uur stipt ging vervolgens Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) van start. Het 20-jarige supertalent nam een vliegende start door meteen tien seconden sneller te gaan dan Küng, en dus 20 seconden onder de tijd van Dennis te duiken. De vraag was of hij dat hoge tempo ook in de resterende 14 km kon volhouden tegenover de snelle Dennis. Aan het tweede tussenpunt slonk de voorsprong naar 9 seconden.

Verwarring met chronometer

Intussen had Simon Geschke met 23’43” een nieuwe toptijd laten noteren, maar die tijd was verkeerd genoteerd. Evenepoel reed intussen een sterke slot en had op de finish zelfs nog bijna de twee minuten vroeger gestarte Daniel Martin te pakken. De jongeling uit Schepdaal dook uiteindelijk 9 seconden onder de tijd van Rohan Dennis.

Evenepoel is na Stijn Devolder in 2008 de tweede Belgische eindwinnaar in de Algarve. Hij volgt op de erelijst Tadej Pogacar, nog zo’n toptalent, op. Met Tim Wellens staat nog een tweede Belg in de top vijf van het eindklassement.

The stage and the title! 🤩🏆@EvenepoelRemco wins the 46th Volta Algarve 👏



🚴 Cycling on Europsort

📺 - Eurosport 2

📱💻🖥 - Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/tFdLJny0LR — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 23, 2020

Uitslag tijdrit:

1) Remco Evenepoel

2) Rohan Dennis +9”

3) Stefan Küng +19”

4) Maximilian Schachmann +38”

5) Miguel Angel Lopez +38”

Eindstand Ronde van de Algarve:

1) Remco Evenepoel

2) Maximilian Schachmann +38”

3) Miguel Angel Lopez +39”

4) Rui Costa +56”

5) Tim Wellens +1’17”

