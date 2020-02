Prins Harry en Meghan niet opgezet met verlies merknaam ‘Sussex Royal’

Prins Harry en Meghan Markle doen onder druk van Buckingham Palace afstand van de merknaam ‘Sussex Royal’.

Een bericht op de officiële website van het koppel suggereert dat ze niet blij zijn over de beslissing van de Queen over hun merknaam. Een verbod op het gebruik van het woord ‘royal’ kan in het buitenland niet afgedwongen worden, zo staat in de mededeling. Toch doen ze afstand van de naam.

Dat klinkt zo: ‘Hoewel het koningshuis of het kabinet geen enkele jurisdictie heeft over het gebruik van het woord “royal” in het buitenland, zijn de hertog en hertogin van Sussex niet van plan om ‘Sussex Royal’ of een afgeleide binnen het Verenigd Koninkrijk of elders te gebruiken bij de overgang in de lente van 2020.’

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle gebruiken voor hun Instagramaccount en website de naam ‘SussexRoyal’. Daar zullen ze dus een nieuwe naam voor moeten verzinnen. Vanaf 31 maart zullen de twee de Britse koningin niet meer vertegenwoordigen en worden ze financieel onafhankelijk. Hun keuze kondigden ze in januari aan.

Het koppel had zelf gehoopt nog een rol te kunnen spelen binnen de koninklijke familie, maar de Queen koos uiteindelijk voor een harde Megxit, een beslissing waar prins Harry eerder al teleurgesteld op heeft gereageerd. ‘We wilden de koningin, de Commonwealth en mijn militaire associaties blijven dienen, maar zonder publieke financiering. Jammer genoeg was dat niet mogelijk’, aldus de prins.