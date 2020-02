De beroemde filmregisseur Quentin Tarantino is op zijn 56ste voor het eerst vader geworden. Zijn 20 jaar jongere vrouw Daniella Pick beviel zaterdag van een zoontje.

Tarantino, regisseur van legendarische films als ‘Pulp Fiction’, ‘Inglourious Basterds’ en recent nog ‘Once upon a Time in Hollywood’, bevestigde het nieuws via een woordvoerder aan het Amerikaanse TMZ. De naam van het jongetje werd nog niet bekendgemaakt.

Volgens Israëlische media zou Tarantino’s vrouw Daniella Pick (36) zaterdag bevallen zijn in Tel Aviv. Het koppel woont officieel dan wel in Beverly Hills maar Pick heeft de Israëlische nationaliteit. De twee zouden ook overwegen om permanent naar daar te verhuizen.

Tarantino en Pick trouwden in 2018 tijdens een geheime plechtigheid in Los Angeles in aanwezigheid van een select gezelschap grote sterren. Onder de aanwezigen waren toen verschillende acteurs die in films meespeelden zoals Uma Thurman, Bruce Willis en Samuel L. Jackson. Tarantino en Pick ontmoetten elkaar in 2009, tijdens een promotour voor ‘Inglourious Basterds’.