Tsitsipas verlengt titel in Marseille na zege in finale tegen Auger-Aliassime

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zondag het ATP-toernooi in het Franse Marseille (hard/691.880 euro) op zijn naam geschreven. De Griek wint het toernooi voor het tweede jaar op rij. Tsitsipas, het tweede reekshoofd, klopte in de finale de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 18) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 28 minuten.

De 21-jarige Tsitsipas verovert zijn vijfde ATP-titel. Vorig jaar triomfeerde hij al in Marseille, na een zege in de finale tegen de Kazach Mikhail Kukushkin. Ook in Estoril en op de ATP Finals pakte hij dat jaar de zege. In 2018 was de Griek nog de beste in Stockholm. De 19-jarige Auger-Aliassime won nog geen titel. Hij schopte het wel al viermaal eerder tot in de finale: dit jaar in Rotterdam en in 2019 in Stuttgart, Lyon en Rio de Janeiro.