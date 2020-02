Amper één week na comeback heeft Eden Hazard opnieuw barstje in de enkel: maandenlange afwezigheid dreigt

Eden Hazard heeft opnieuw een barstje in zijn enkel. Dat heeft Real Madrid zondagmiddag gecommuniceerd. De Rode Duivel dreigt zo opnieuw maanden aan de kant te staan.

Hazard liep zijn nieuwe blessure zaterdagavond op, in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Levante. Voor de kapitein van de Rode Duivels was het nog maar de tweede wedstrijd van het kalenderjaar nadat hij eind november een barstje in de enkel had overgehouden aan een contact met collega-Rode Duivel Thomas Meunier in de match tegen PSG.

Volgens de officiële communicatie van Real Madrid moet nog bekeken worden hoe lang de revalidatie van Hazard zal duren. Bij zijn vorige enkelblessure duurde het tweeëneenhalve maand vooraleer hij helemaal terug was, een termijn die nu ook de ronde doet in Spaanse media. Als dat klopt, zou Hazard pas in mei, als het seizoen al zo goed als voorbij is, weer inzetbaar zijn.

Na afloop van het seizoen zou Hazard ook met de Rode Duivels deelnemen aan EURO 2020. De eerste wedstrijd van de Belgen staat op 13 juni op het programma, in en tegen Rusland.