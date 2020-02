Federica Brignone grijpt macht in WB combiné van Crans-Montana

De Italiaanse Federica Brignone heeft zondag de wereldbekermanche combiné in het Zwitserse Crans-Montana op haar naam geschreven. Na een super-G en een slalom klokte ze op de piste van Mont Lachaux 1:56.24. Daarmee was 0.92 sneller dan de Oostenrijkse Franziska Gritsch. De Tsjechische Ester Ledecka vervolledigde op 1.82 het podium.

Voor de 29-jarige Brignone is het de vijfde zege van het seizoen, de vijftiende in haar carrière. Ze verstevigt haar leidersplaats in de wereldbeker combiné, waarin ze ook de eerste manche had gewonnen, én is de nieuwe nummer 1 in de tussenstand van de algemene wereldbeker.

Brignone wipt over de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. Die vertoeft sinds het onverwachte overlijden van haar vader Jeff begin februari in thuisbasis Colorado en miste daardoor al een rist wedstrijden.

De Italiaanse komt na 29 van de 40 manches aan de leiding met 1.298 punten. Shiffrin is tweede met 1.225 punten, gevolgd door de Tsjechische Petra Vlhova met 1.139 punten.

Het is nog afwachten Shiffrin, drievoudig laureate van de grote kristallen bol, er volgend weekend bij is in het Italiaanse La Thuile, waar een super-G en combiné op het programma staan.