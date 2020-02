Laurens Sweeck klopt Toon Aerts en Michael Vanthourenhout na spannende strijd in Sluitingsprijs Oostmalle

Laurens Sweeck heeft zijn seizoen afgesloten met een zege in de Sluitingsprijs in Oostmalle. De Belgische kampioen rekende in een spannende slotronde af met Toon Aerts en teamgenoot Michael Vanthourenhout. Aerts strandde op enkele seconden als tweede, Vanthourenhout werd derde.

De Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle maakt intussen al enkele jaren geen deel meer uit van een klassement, maar als laatste grote cross van het jaar is het er toch één die bekendheid geniet. Een ding stond vooraf vast: er zou een andere winnaar komen dan vorig jaar, want toen won Kevin Pauwels in Oostmalle de laatste cross uit zijn veldritcarrière. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) had er alvast zin in: de winnaar van de Wereldbeker dook als eerste het veld in en plaatste in de tweede ronde al een snedige aanval. Eli Iserbyt en co moesten alle zeilen bijzetten om te volgen.

Duo van Pauwels Sauzen-Bingoal dicht het gat

Nadat Iserbyt zich in het zand vastreed, kreeg Aerts enkele seconden cadeau. Een lange solo leek in de maak, maar niets was minder waar. Belgisch kampioen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout, ploegmaats bij Pauwels Sauzen-Bingoal, reden in de zesde van negen rondes samen het gat naar Aerts dicht. Vanthourenhout probeerde het een ronde later zelf en verzamelde een voorsprong van zo’n tien seconden, maar vervolgens wachtte hij op Aerts. Ook Sweeck kwam weer aansluiten.

Bij het ingaan van de slotronde zaten Aerts, Sweeck en Vanthourenhout nog steeds samen. Het was de Belgische kampioen die in de slotronde het eerste bommetje gooide, en dat bleek meteen ook de juiste aanval. Sweeck reed weg van zijn twee kompanen en bleef voorop tot de finish. Aerts kwam in de eindsprint nog tot op enkele seconden, maar Sweeck kon toen al uitbollen. Vanthourenhout finishte als derde.

Voor Laurens Sweeck was het zijn zesde zege van het jaar. Vorige week zegevierde de man uit Schriek nog in Middelkerke, waar hij zich ook tot eindwinnaar van de Superprestige kroonde. Met ook nog een Belgische titel is dit het meest vruchtbare seizoen van zijn carrière geweest.