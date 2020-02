‘Preventieve’ politiebescherming voor schepen die lage-emissiezone invoert in Gent

Een persconferentie met schepen Tine Heyse (Groen) – het politieke gezicht van de lage-emissiezone in Gent – werd zaterdag discreet beveiligd door agenten van de Gentse politie. ‘Geheel preventief’, klinkt het.

‘Na de polemiek van deze week rond de lage-emissiezone, hebben we beslist om daar preventief aanwezig te zijn.’ Een vijftal politieagenten in burger waren zaterdagmiddag discreet aanwezig op een persconferentie met schepen van Klimaat, Tine Heyse, op de Korenmarkt.

Opmerkelijk, omdat het absoluut niet de gewoonte is in Gent dat persmomenten zoals deze beveiligd worden door de politie. Het persmoment had ook niets te maken met de lage-emissiezone, maar ging over een lokaal initiatief tegen voedselverspilling.

Sociale media

Heyse kreeg deze week op sociale media zoals Facebook en Twitter honderden beledigingen en verwensingen naar het hoofd, in de nasleep van een heftig politiek debat rond de lage-emissiezone van Gent.

‘Achterlijk wijf, zot mens, klein, dom en lelijk … zijn maar een kleine greep van de ontvangen reacties’, schreef Heyse deze week op haar Facebook-profiel. ‘Democratie is ook pittige debatten voeren en scherpe kritiek kunnen incasseren. Maar op die reacties, reageer ik niet. Mag dat?’

De jongerenafdeling van N-VA Gent deed olie op het vuur met een meme met een foutief citaat van schepen Heyse. De reacties waren zo giftig, dat Jong N-VA Gent nadien afstand nam op haar Facebook-pagina. ‘Elke persoonlijke aanval die de integriteit van de schepen aantast of op het randje van ranzig is keuren wij ten zeerste af.’

Circulatieplan

Heyse wou zaterdag niets kwijt over de politie-aanwezigheid. Politiewoordvoerder Dirk De Sutter bevestigt de ‘preventieve aanwezigheid’. ‘De schepen wordt geviseerd omtrent de lage-emissiezone. Het was een geheel preventieve aanwezigheid. Dat is in het verleden nogal gebeurd.’

Het discrete politieoptreden doet denken aan de weken na de invoering van het circulatieplan van Gent, in april 2017. Groen-schepen Filip Watteeuw, bevoegd voor mobiliteit, kreeg toen een tijdje discrete politiebegeleiding nadat hij allerlei verregaande verwijten kreeg op sociale media.

Van concrete bedreigingen tegen schepen Heyse is voorlopig geen sprake, benadrukt de politie. ‘Daar hebben wij geen weet van.’