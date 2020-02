Westerlo samen met Virton naar BAS tegen nietigverklaring Virton-Beerschot

Westerlo sluit zich aan bij Virton en trekt samen met de Luxemburgse reeksgenoot naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de nietigverklaring van Virton-Beerschot aan te vechten. Dat wordt door algemeen directeur Wim Van Hove bevestigd. Het aangekondigde evocatieberoep laten de Kemphanen vallen.

De betwiste wedstrijd van de 23e speeldag tussen Virton en Beerschot werd beslist door een controversieel doelpunt. Terwijl de ref nog een muurtje aan het zetten was, hernam de thuisploeg het spel al zonder signaal van de wedstrijdleiding. Daaruit puurde Virton de enige treffer van de match (1-0).

Dat betekende volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep een inbreuk op de spelregels, die bovendien een duidelijke invloed had op het resultaat. Het duel in Virton werd daarom vrijdag nietig verklaard en de replay vastgelegd op maandag 2 maart, vlak na de slotspeeldag in 1B. Beerschot haalt daar voordeel uit, want krijgt een nieuwe kans op drie extra punten die de Ratten de periodetitel kunnen bezorgen.

Westerlo ziet het met lede ogen aan. De Kemphanen blijven na de 2-1 zege op de voorlaatste speeldag in 1B tegen Virton op koers voor de tweede periodetitel. Door de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep heeft Westerlo zijn lot echter niet meer in eigen handen. Het onderwerp kwam zaterdagavond ook aan bod in een onderhoud tussen de besturen van Westerlo en Virton.

De Kemphanen beslissen uiteindelijk om hun aangekondigd evocatieberoep te laten varen. “We sluiten ons aan bij Virton en trekken samen naar het BAS om deze beslissing aan te vechten”, licht algemeen directeur Wim Van Hove toe. Westerlo zal in die arbitrageprocedure vrijwillig tussenkomen als belanghebbende partij. En dat doen de Kemphanen niet voor hun plezier. “Het is jammer dat deze competitie opnieuw geen sportieve afloop zal kennen en voor een rechtbank beslist zal worden.”